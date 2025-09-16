La influencer mexicana de viajes, Tamara Estrella, lamenta que las autoridades no tengan una respuesta ante la crisis en Machu Picchu, luego de experimentar personalmente la vulnerabilidad del acceso al santuario. La creadora de contenido, quien visita por tercera vez la maravilla peruana, expresó su sorpresa al descubrir que el tren es la única vía de acceso a Aguas Calientes, una situación que calificó de “inusual” para un destino de talla mundial. Estrella relató que muchos turistas, que ahorraron por años para cumplir su sueño de conocer el sitio arqueológico, enfrentan ahora la frustración de perder vuelos y regresar sin lograr su objetivo, generando una imagen negativa del país.

La viajera mexicana destacó la particular dificultad que enfrentan los visitantes extranjeros que se encuentran solos en un país cuyas autoridades no ofrecen soluciones concretas ni información clara sobre la evacuación. Su testimonio coincide con reportes de cientos de viajeros varados en la zona, muchos de los cuales permanecen en incertidumbre sobre su salida pese a los operativos anunciados. La influencer, que accedió al santuario antes del bloqueo, manifestó su preocupación por la falta de protocolos de contingencia ante emergencias que afecten el único medio de transporte disponible, situación que afecta la experiencia de quienes consideraban este viaje como una oportunidad única en su vida.

