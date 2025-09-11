Oswaldo Villalobos, influencer que afirmó que Isabella Ladera fue la responsable de filtrar su propio video íntimo con el cantante Beéle, reveló que recibió un Cease and Desist (Cesar y Desistir) de parte del abogado de venezolana.

El documento legal busca impedir que Villalobos continúe mencionando el tema en público, bajo advertencia de posibles acciones legales. El comunicador ironizó sobre la situación y aseguró ser inocente de las acusaciones.

“Yo me declaro inocente de cualquier acusación, de una vez. Y creo que si hay algún culpable, es Michelle porque me pidió que le diera un consejo a Hugo”, expresó en tono sarcástico.

“Me quieren silenciar”

Villalobos explicó que la notificación le llegó poco después de que señalara a Ladera como responsable de difundir sus propios videos privados para mantenerse en la polémica mediática.

“Eso le dio en la llaga, porque no puedo entender que todos los medios hablen del tema y la única persona que recibe una carta notarial soy yo. Creo que me quieren anular porque no voy con la corriente que ellos quieren”, sostuvo.

El influencer también afirmó que no fue el único que sabía de la existencia del material íntimo desde julio y que incluso varias personas le habrían advertido a Ladera sobre la inminente filtración.

Chats con el abogado

Además, Villalobos compartió en Instagram los supuestos mensajes de WhatsApp que recibió de Sebastián Montaño, abogado de Isabella Ladera. En los chats, el letrado le solicitaba que dejara de hablar de su representada y eliminara cualquier publicación vinculada al caso.

“¿De cuándo acá se notifican procesos legales por chat? Un PDF en WhatsApp no es notificación, es intimidación barata”, comentó en sus redes con ironía.

