“Injertos de Huáscar” graban amenaza contra mototaxista en San Juan de Lurigancho, hecho que expone el creciente control de bandas criminales en este distrito. Según la denuncia, el conductor fue interceptado por delincuentes que le exigieron el pago de un cupo, al tiempo que lo obligaban a advertir a sus colegas para que se sometieran también a la extorsión. Este caso evidencia cómo la violencia no solo afecta la seguridad individual, sino que busca doblegar a todo un gremio vulnerable.

Vea también: Julio Corcuera alerta sobre la violencia criminal desbordada en Perú

Los extorsionadores subieron a la moto del mototaxista y registraron la amenaza en video, lo que constituye una estrategia de amedrentamiento que fortalece su poder en la zona. Aunque las autoridades ya investigan el hecho, los vecinos aseguran que la presencia policial es insuficiente, lo que permite que grupos como los “Injertos de Huascar” amplíen sus redes y generen miedo colectivo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO