Inkafarma inició un mega sorteo que premia con una casa o un millón de soles, una promoción nacional que se lanzó desde su sede en Tarapoto. Para participar, los clientes deben registrarse en la plataforma digital Inkafarma Te Premia, donde, por cada compra igual o superior a S/ 10, obtienen automáticamente una opción para el gran sorteo, lo que significa que a mayor consumo, más posibilidades de ganar se acumulan.

La campaña ofrece una “doble oportunidad de ganar” al adquirir los productos auspiciadores de la marca. Este mecanismo duplica las opciones por cada transacción, incentivando la compra de artículos seleccionados que, además de ser de necesidad cotidiana, acercan a los participantes al premio mayor, el cual puede ser recibido en efectivo o en bien inmueble.

