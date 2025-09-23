El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, afirmó que el proyecto del penal de máxima seguridad en la isla del Frontón ya cuenta con la viabilidad técnica del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras la reformulación de su informe hace una semana y media. Este establecimiento, que se construirá en el Callao, está diseñado para albergar a dos mil internos de alta peligrosidad, con lo cual se busca incrementar la capacidad penitenciaria nacional.

La infraestructura abarcará 57 mil metros cuadrados, con la que se pretende poder modernizar el sistema carcelario. La obra, que demandará una inversión estimada de 500 millones de soles, contará con los más altos estándares de seguridad internacionales.

