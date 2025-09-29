Ocho empresas de transporte público no salen a trabajar esta semana en Lima como protesta ante la ola de extorsiones que mantiene en zozobra al sector. Esta medida, que afecta la movilidad en puntos neurálgicos como Puente Nuevo, evidencia la crisis de seguridad que vive el país y la sensación de abandono que sienten los transportistas frente a la inacción estatal.

Entre las compañías que paralizan sus unidades se encuentran Santa Catalina, Flores,VIPUSA entre otras; quienes se suman al reclamo por los más de 60 choferes asesinados en lo que va del año. Por otro lado, los usuarios apoyan la paralización pese a las molestias, pues también viajan con temor ante posibles atentados. Un familiar de una víctima relata que su hermano fue confundido y asesinado hace un año, lo que refleja el riesgo indiscriminado de esta violencia.

