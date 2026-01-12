El intenso debate sobre la inseguridad ciudadana reabre la pregunta de si los menores de edad deberían ir a prisión y asumir responsabilidad penal plena por sus acciones.

El abogado Pedro Pablo Huamán explica que el Código Penal ya fue modificado para que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados por delitos graves, lo que teóricamente puede llevarlos a la cárcel con el objetivo de rehabilitación.

La ley peruana establece un trato diferenciado según la edad: los de 14 y 15 años son enviados a centros de rehabilitación, mientras que los menores de 13 años son considerados legalmente inimputables y reciben otro tipo de medidas socioeducativas.

Huamán advierte que nuestro marco legal contiene muchas figuras que contravienen los tratados internacionales sobre derechos del niño, creando una tensión entre la demanda social de mayor dureza penal y los compromisos internacionales.

