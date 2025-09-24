La creciente inseguridad ciudadana genera temor en los pasajeros del transporte público, quienes ahora viajan con miedo debido a los ataques de extorsionadores. Usuarios consultados admiten que evitan específicamente las rutas que han sido mencionadas en reportajes sobre violencia, aunque reconocen que el peligro puede presentarse en cualquier trayecto. Esta situación, que se ha vuelto particularmente crítica en distritos como Chorrillos, refleja cómo la delincuencia está modificando los hábitos de movilidad de la población y afectando su derecho a transitar con tranquilidad.

Frente a esta alarmante realidad, los ciudadanos exigen a las autoridades que tomen el problema con la prioridad que merece y implementen medidas efectivas para garantizar su seguridad. Mientras esperan una respuesta estatal, muchas personas han optado por cambiar sus rutas habituales o viajar en constante estado de alerta, revisando detenidamente el vehículo antes de subir. La sensación generalizada es que nadie está exento de sufrir las consecuencias de esta ola delictiva, lo que ha llevado a algunos a depositar su confianza únicamente en la fe para protegerse durante sus desplazamientos.

