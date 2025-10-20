La inseguridad en El Callao se agrava cuando extorsionadores dejan explosivos en un negocio de la avenida Colonial, específicamente en la tienda Jessye de primera, donde el artefacto detonado provocó llamas que carbonizaron la puerta metálica y la vereda adyacente. El ataque, registrado por cuatro cámaras de seguridad del local, ocurrió durante la noche y requirió la intervención de bomberos, aunque la propietaria se niega a declarar e incluso habría omitido la denuncia policial, aumentando la opacidad del caso.

Vecinos revelan que este no es un hecho aislado, ya que la semana pasada un comercio similar frente al local atacado también sufrió un incendio provocado, tras lo cual sus dueños abandonaron el inmueble por temor a represalias. Esta escalada de violencia evidencia un patrón delictivo que busca forzar el pago de cupos mediante tácticas pirotécnicas, generando el pánico colectivo en una zona comercial tradicionalmente activa.

