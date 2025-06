En enero de 2009, Natalie Suleman se convirtió en un fenómeno mediático mundial al dar a luz a octillizos mediante fertilización in vitro. Lo que pocos sabían en ese momento era que ya era madre de seis hijos, también concebidos por el mismo método. El procedimiento, llevado a cabo por el doctor Michael Kamrava, incluyó la implantación de 12 embriones, una práctica que luego fue duramente cuestionada y que terminó con la revocación de la licencia médica del especialista.

Una maternidad elegida, no impuesta

Suleman, hoy madre de 14 hijos, ha sido clara sobre su decisión de vivir sin pareja. “Hice un voto de celibato hace más de 25 años”, declaró recientemente. Se define como una persona asexual por elección, y asegura que su vocación siempre fue la maternidad, no el matrimonio ni las relaciones sentimentales.

Tras el nacimiento de los octillizos, la atención mediática fue abrumadora. Natalie fue apodada “Octomom” y su vida se convirtió en un espectáculo público. Para sostener económicamente a su numerosa familia, llegó a tomar decisiones que luego confesó haber lamentado, como participar en una película para adultos en 2012. Aun así, estableció límites claros: “Sabía que no podía tocar físicamente a otro ser humano”.

Una familia fuera de lo convencional

A pesar de las críticas, Suleman ha criado a sus hijos con dedicación y disciplina. Hoy, los octillizos son adolescentes y, según ella, llevan una vida estructurada y saludable. “Quería crear un mundo seguro y predecible para mis hijos, algo que no tuve cuando era niña”, explicó en una entrevista.

El celibato como forma de empoderamiento

Lejos de considerarlo una renuncia, Natalie ve su celibato como una afirmación de su identidad. “Estoy orgullosa de haber sido célibe durante 25 años”, afirmó. Su historia desafía los estereotipos sobre la maternidad, la sexualidad y el rol de la mujer en la sociedad contemporánea.

Una nueva mirada sobre su vida

Con el estreno de la película “I Was Octomom“ y la serie documental “Confessions of Octomom“, Suleman busca contar su versión de los hechos. “Soy la antítesis de la caricatura deshumanizada que crearon los medios”, sostiene. A través de estas producciones, espera que el público conozca a la verdadera Natalie: una mujer que eligió ser madre por convicción, no por accidente.