“Todo empezó por el perro”: una ruptura inesperada

Néstor Villanueva se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad y dejó a todos boquiabiertos al asegurar que el detonante de su separación con Florcita Polo fue su perro. “Nos íbamos a divorciar por el perro. De ahí inicia todo del porqué no puedo ver a mis hijos: por el perro. No tiene sentido”, declaró el cantante, visiblemente afectado.

Según relató, el conflicto comenzó cuando la mascota defecó dentro de la casa, lo que generó una molestia momentánea que, con el tiempo, se convirtió en una grieta emocional. “Lo podíamos haber solucionado”, insistió Villanueva, lamentando que una situación doméstica haya derivado en una ruptura familiar.

De la convivencia a la distancia

Villanueva explicó que no hubo gritos ni violencia, pero sí un enfriamiento en la comunicación. Poco después, Florcita Polo apareció en televisión admitiendo que su matrimonio estaba en crisis, lo que sorprendió al cantante. “Yo estaba con mi hijo, y prendimos el televisor para ver a Flor. Me quedé sorprendido por lo que ella dijo, y mi hijo me preguntó: ‘Papá, ¿por qué mi mamá dice eso?’”, recordó.

El artista aseguró que luchó por salvar la relación, incluso exponiendo públicamente sus sentimientos. “Fui a la televisión a decir que amo a Flor y todo eso”, confesó. Sin embargo, el distanciamiento se consolidó y hoy Villanueva no mantiene contacto con sus hijos desde hace tres años.

¿Una mascota como punto de quiebre?

Aunque el motivo pueda parecer insólito, Villanueva defendió su versión y negó que se tratara de una excusa. “No es cierto que haya sido un problema del perro. Han sido ideas de ella que piensa que para mí era un problema tenerlo en casa”, aclaró en otra entrevista. También desmintió haberle dado a elegir entre él o la mascota, como se especuló en medios.

La figura de Susy Díaz, madre de Florcita, también fue mencionada como un factor que influyó en la relación. “Siempre se metía a opinar y decía que yo no era un hombre que le convenía”, afirmó Villanueva, señalando que las intervenciones externas terminaron por debilitar el vínculo.