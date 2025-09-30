Una despedida fúnebre poco común sorprendió a vecinos de Chosica y generó debate en redes sociales. El maestro de karate Henry Osorio Hidalgo fue velado sentado en una silla, embalsamado y con un libro en las manos, recreando su pasión por la enseñanza.

La ceremonia, organizada con apoyo de la funeraria SERFUNSAC y familiares, respondió a un deseo expreso del profesor.

Los especialistas aseguraron que el proceso cumplió todos los protocolos sanitarios, incluyendo embalsamamiento y desinfección. Tras la despedida, el cuerpo fue colocado en un ataúd para su entierro.

Solidaridad vecinal

Henry Osorio, recordado por dictar defensa personal en la I.E. José Antonio Encinas de Ricardo Palma, atravesaba una difícil situación en sus últimos años: vendía turrones en las calles y padecía problemas de salud vinculados al alcohol.

El profesor falleció en el Hospital Materno Infantil José Agurto Tello y, ante la falta de familiares directos, existía la posibilidad de que fuera cremado sin ceremonia o sepultado en una fosa común. Sin embargo, vecinos, alumnos y su primo Roberto Carlos Amaya se organizaron para cubrir los gastos, luego de que el caso se difundiera por redes sociales y el canal local MIKA TV.

El velorio continuó en una cochera cerca del Mercado de Quirio, donde vecinos y exalumnos pudieron despedirse. Finalmente, el cortejo concluyó el lunes, 29 de septiembre, con su entierro en el Cementerio de Nicolás de Piérola.

