El estado de salud de los integrantes de Agua Marina continúa siendo motivo de preocupación tras el atentado ocurrido durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Aunque inicialmente los médicos habían asegurado que todos estaban fuera de peligro, nuevas informaciones apuntan a una recaída del tecladista César More, quien habría sufrido una hemorragia interna que complica su recuperación.

Durante la transmisión de Mostritos y pirañas, el periodista Juan Nunura dio detalles sobre la situación actual de los músicos heridos: “Lo último que se sabe sobre los 4 heridos, los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú y también sobre Wilson, animador de Agua Marina… (¿Quién es el más perjudicado?) César More, el tecladista. Dos balas le han perforado el cuerpo porque esta mañana se ha conocido que los niveles de hemoglobina han bajado, César More tiene una hemorragia interna en el tórax”, relató el comunicador.

El diagnóstico de More encendió las alarmas dentro de la agrupación y su entorno médico. Según Nunura, el tecladista necesitará ser intervenido quirúrgicamente, aunque primero deberán estabilizarlo.

“(¿Va a ser necesaria una operación?) Sí, van a tener que estabilizarlo, hacerle una transfusión de sangre para que él pueda estar en las condiciones de ser intervenido en las próximas horas”, explicó.

