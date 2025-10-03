La intensa lluvia arrastra a un caimán bebé hasta calles de Callería en Ucayali, donde vecinos quedaron sorprendidos al ver al reptil desplazarse en plena zona urbana. El hecho ocurrió en la provincia de Coronel Portillo, cuando las fuertes precipitaciones provocaron que el animal saliera de su hábitat natural, lo que evidencia cómo los cambios climáticos extremos alteran la vida silvestre. Testigos señalaron que nunca habían visto algo similar en el distrito, lo que aumentó la preocupación.

Los pobladores manifestaron temor ante la posibilidad de que otros animales sean arrastrados por las lluvias, ya que estas suelen inundar calles y quebradas cercanas. Las autoridades locales advirtieron que estos fenómenos naturales podrían repetirse con mayor frecuencia, lo que obliga a reforzar medidas de prevención. Además, se recomendó a la ciudadanía mantenerse alerta y reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre.

