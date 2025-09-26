Los internos del penal Castro Castro se preparan para vender turrones por el Mes Morado, una iniciativa que forma parte de la política de trabajo penitenciario que impulsa el INPE a nivel nacional. Este programa, que actualmente beneficia a más de 28 mil personas en 66 establecimientos penales, permite a los participantes aprender un oficio y generar recursos para sus familias, fomentando la disciplina y proyectando un nuevo proyecto de vida.

Vea también: Trabajadores CAS ahora recibirán CTS y gratificación por nueva ley, según experto

Los turrones, elaborados diariamente por 18 internos en la panadería San Miguelito, incluyen seis variedades innovadoras que utilizan insumos peruanos como café, maíz morado y granos andinos. Con un precio entre 20 y 25 soles, este esfuerzo no solo busca comercializar más de 5000 unidades, sino que representa una oportunidad ciudadana de apoyar directamente procesos de resocialización que contribuyen a la seguridad nacional.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO