¡Perú conquista asiáticos! Promperú presenta la Fiesta del Sol en China para impulsar el turismo

El Inti Raymi, una de las celebraciones más emblemáticas del Perú, cruzó fronteras y llegó por primera vez a China. Promperú presentó una impactante puesta en escena de la tradicional ‘Fiesta del Sol‘ en Shanghái, como parte de una estrategia para fortalecer el turismo peruano en el mercado asiático.

La ceremonia ancestral del Cusco cautivó a la prensa, influencers, empresarios turísticos y líderes de opinión chinos durante una experiencia cultural realizada en el histórico Jardín Yu, uno de los lugares más representativos de Shanghái.

Perú busca conquistar el turismo chino con el Inti Raymi

La actividad fue organizada por Promperú junto con la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (EMUFEC), entidad encargada de las celebraciones oficiales del Inti Raymi.

El evento transformó la terraza Beaufort del Jardín Yu en una ventana hacia el antiguo Imperio Inca. A través de música, danza y representaciones ceremoniales, los asistentes pudieron conocer el significado histórico y espiritual de la Fiesta del Sol, considerada una de las celebraciones ancestrales más importantes de América Latina.

La puesta en escena estuvo a cargo del elenco oficial de EMUFEC, que recreó parte del ritual andino que cada año reúne a miles de turistas en Cusco.

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Promperú apuesta por experiencias culturales y turismo de lujo

Más allá del espectáculo artístico, la estrategia de Promperú busca posicionar al Perú como un destino que combina cultura milenaria, gastronomía reconocida mundialmente, biodiversidad y experiencias de lujo.

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Durante la jornada también se promocionaron destinos como Lima, Cusco, Arequipa, Puno y la Amazonía peruana, destacando experiencias vinculadas al turismo vivencial, bienestar y naturaleza.

Además, los invitados conocieron propuestas gastronómicas y rutas culturales orientadas al creciente interés de los viajeros chinos por destinos auténticos y personalizados.

Perú participa en una de las ferias turísticas más importantes de Asia

La presentación del Inti Raymi se realizó en el marco de la feria ITB China, considerada una de las principales ferias de turismo del continente asiático.

El evento reúne en Shanghái a más de 900 empresas del sector turístico y cerca de 1700 compradores especializados, convirtiéndose en una vitrina estratégica para impulsar el posicionamiento internacional del Perú.

Como parte de las actividades promocionales, el stand peruano también contará con la presencia simbólica del Inca y la Coya, personajes representativos del Inti Raymi que buscan reforzar la identidad cultural peruana ante el público asiático.