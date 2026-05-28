¡Ni policías respetan la vía del Metropolitano!: Patrulleros y autos continúan invadiendo

Vehículos particulares y patrulleros de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan invadiendo la vía exclusiva del Metropolitano en la Avenida Habich, frente a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sin que se active ninguna alerta de emergencia que justifique su circulación.

Durante una transmisión en vivo de ATV Noticias Matinal se pudo observar, en este punto del distrito de San Martín de Porres, cómo los vehículos particulares y de instituciones públicas circulaban por esta vía restringida.

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¿La policía puede circular por la vía del Metropolitano?

La normativa establece que los patrulleros y las motocicletas policiales solo pueden transitar por la vía especial del Metropolitano en caso de emergencia.

Sin embargo, según el reporte periodístico, ninguna de las unidades detectadas tenía activada la circulina ni mostraba señales de estar atendiendo una emergencia.

De forma paralela, los conductores del Metropolitano que circulaban por su carril solicitaron al equipo periodístico registrar a los vehículos policiales que invadían la vía.

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¿Qué vehículos fueron detectados invadiendo la vía del Metropolitano?

Entre los vehículos identificados se encuentra la placa BFT 254, que pertenece a Víctor Fernando Astete Lavado, comandante jefe de la División de Protección de Carreteras de Lima Norte, de Chancay, desde el año pasado.

También se detectó la placa BFQ 208, que pertenece a otro comandante. Además de los vehículos particulares, el equipo periodístico registró el paso de patrulleros y motocicletas de la policía circulando por el carril exclusivo.

Incluso una motocicleta fue intervenida por personal de policía de tránsito en la esquina, y la conductora fue escoltada a la comisaría.

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El comportamiento del comandante al ver las cámaras

En imágenes captadas por el equipo periodístico, el comandante Víctor Astete Lavado fue registrado circulando por la vía del Metropolitano.

Al notar la presencia de las cámaras, el conductor cambió de carril y se retiró de la vía exclusiva. Los periodistas cuestionaron si realmente se tratara de una emergencia, el conductor no habría abandonado la vía al ver las cámaras.