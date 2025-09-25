En Iquitos, barristas se enfrentaron a machetazos y vecinos aplicaron un arresto ciudadano tras una batalla campal que desató el pánico en las calles. El violento choque, que involucró a hinchas de los principales equipos del país, incluyó el lanzamiento de piedras y el uso de palos, obligando a uno de los bandos a retroceder. La situación escaló tanto que los residentes, hartos de la inseguridad recurrente, decidieron tomar la justicia por sus propias manos.

Los hechos culminaron con la detención ciudadana de un barrista, quien fue capturado por los vecinos luego de que intentara refugiarse dentro de una vivienda para escapar de sus rivales. Este acto generó una fuerte discusión cuando llegaron los familiares del detenido. Una vecina afirmó categóricamente que, si los grupos violentos regresan, “ya no llamarán a la policía” y aplicarán castigos directos, reflejando la desesperación de una comunidad que se siente abandonada por las autoridades.

