Iquitos fue escenario de preocupación cuando el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, sufrió una descompensación durante su participación en la Cumbre Amazónica del Agua. El hecho obligó a trasladarlo de inmediato a un hospital local, donde los médicos confirmaron que recibió atención especializada y fue estabilizado en corto tiempo.

El cardenal se encuentra actualmente fuera de peligro, según confirmaron fuentes cercanas a la organización del evento. Aunque el incidente generó alarma entre los asistentes y autoridades presentes, los especialistas señalaron que su recuperación avanza de manera favorable, lo que ha llevado calma a la comunidad religiosa que seguía con preocupación las primeras informaciones.

