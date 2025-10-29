Un heroico rescate en Iquitos devolvió a un delfín rosado a las aguas del río Itaya luego que estibadores del Puerto de Productores encontraran al ejemplar atrapado en malezas.

Especialistas confirmaron que el bufeo colorado se encontraba aparentemente preñado, lo que explicaría su búsqueda de refugio en aguas poco profundas donde quedó varado.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas coordinó con la Dirección Regional de Producción, CREA, Solinia y la PNP una operación que empleó una chalupa para transportar al cetáceo hacia la zona media del río, donde fue liberado exitosamente.

Los rescatistas utilizaron materiales adecuados para manipular al mamífero sin causarle daño, asegurando que recibiera una segunda oportunidad para completar su ciclo reproductivo en el ecosistema fluvial.

