La Policía Nacional del Perú recuperó un mototaxi reportado como robado que fue encontrado sumergido en el río Nanay en Iquitos. El jefe de la Región Policial Loreto, explicó que los delincuentes utilizaban esta nueva modalidad, que fue identificada mediante acciones de inteligencia, para ocultar los vehículos bajo el agua mientras exigían un pago por su rescate. Este método, que dejaba las unidades parcialmente desmanteladas e inoperativas, causaba graves pérdidas económicas a los propietarios, quienes eran extorsionados para recuperar su patrimonio.

Vea también: Cusco: Conductor en estado de ebriedad sufre fuerte choque con un enrejado

Las investigaciones se centran en el centro poblado 27 de Octubre, un asentamiento humano alejado de la ciudad cuya ubicación era aprovechada por la banda delictiva para operar con impunidad. El General Mego hizo un llamado a las autoridades locales para reforzar la seguridad en esta zona y sus partes aledañas, ya que los criminales se valían de la geografía lacustre para cometer sus ilícitos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO