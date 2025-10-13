Un video del pasado volvió a conmover a las redes sociales. En las imágenes, Isabel Acevedo aparece entre lágrimas recordando el fuerte vínculo que tuvo con Camila Domínguez, la hija que Christian Domínguez tuvo con Melanie Martínez. La bailarina confesó que lo más doloroso de su ruptura con el cumbiambero no fue el fin del romance, sino el impacto emocional que esto tuvo en la pequeña, a quien llegó a considerar como una hija.

Durante una entrevista en el programa En boca de todos, Acevedo no pudo contener la emoción al hablar sobre la relación que mantenía con la menor: “Creo que lo más lindo y rescatable es que, su mamá me escribió y me dijo: ‘Isa, la verdad no me gustaría que la relación entre tú y mi hija se rompa. Me encantaría que cuando puedas, la saques, salgas con ella, te la puedes llevar cuando quieras’. De verdad, estoy muy agradecida con Melanie, lo tengo que decir y no te preocupes que yo la voy a cuidar como si fuera mi hijita”, expresó entre lágrimas.

Asimismo, Isabel recordó cuánto sufrió al ver a Camila afectada por los comentarios tras la separación. “C. está muy mal, ella se ha enterado. C. es una niña hermosa, con un corazón maravilloso. Yo le doy las gracias por el amor, la comprensión y la madurez que ha tomado para llevar todo este peso. Lamentablemente ella lo ha tenido que vivir porque ella está grande y lamentablemente también, en el colegio a ella la molestan y a mí me da mucha pena”, finalizó.

