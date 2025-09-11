La venezolana Isabella Ladera volvió a generar comentarios en redes sociales luego de compartir un enigmático mensaje en medio de los rumores sobre la presunta filtración de un segundo video íntimo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ladera publicó una historia con la imagen de un cielo gris y nublado, acompañada de la frase: “todo va a estar bien”. Aunque no hizo mención directa a la controversia, sus seguidores interpretaron el post como una respuesta indirecta al revuelo que enfrenta en los últimos días.

Cabe recordar que semanas atrás, la modelo fue tendencia por la difusión de un material privado que rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales. Ahora, su nombre vuelve a ocupar titulares ante la especulación de un nuevo contenido, cuya autenticidad no ha sido confirmada.

El storie de Ladera fue visto por miles de usuarios, quienes reaccionaron de manera dividida. Mientras algunos le expresaron apoyo y mensajes de aliento, otros cuestionaron la intención detrás de su publicación.

Hasta el momento, la influencer no ha emitido un pronunciamiento oficial ni su entorno cercano ha dado declaraciones sobre la existencia del supuesto nuevo video.

