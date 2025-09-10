Oswaldo Villalobos, conocido influencer venezolano, volvió a encender la polémica en torno a Isabella Ladera al asegurar que la modelo estaría utilizando sentimentalmente a Hugo García. En una transmisión en vivo, Villalobos afirmó que Ladera no siente amor por el exchico reality, sino que lo ve como una herramienta para limpiar su imagen tras la filtración del video íntimo con el cantante Beéle.

“Ella sabe que Hugo es querido en Perú, que tiene buena reputación y que no se mete en escándalos. Por eso lo quiere cerca. No lo ama, lo necesita”, declaró Villalobos, generando una ola de reacciones en redes sociales. Sus palabras se suman a una serie de revelaciones que han puesto en duda la autenticidad del vínculo entre Isabella y Hugo.

¿Relación real o estrategia mediática?

Según Villalobos, Isabella habría intentado involucrar a Hugo García en el escándalo desde el inicio, sabiendo que su presencia podría suavizar el impacto mediático. “Ella me lo dijo: ‘Con Hugo todo se ve más bonito’. Está jugando con su imagen y con sus sentimientos”, aseguró el influencer, quien también mostró capturas de conversaciones que, según él, respaldan su versión.

La pareja ha sido vista en eventos públicos y compartido momentos en redes sociales, pero hasta ahora ninguno ha confirmado oficialmente una relación sentimental. Isabella ha declarado que “no son novios”, mientras Hugo García ha optado por mantenerse al margen de la polémica, aunque sí ha expresado apoyo hacia ella tras la filtración del video.

Isabella Ladera guarda silencio y Hugo se aleja

Tras las declaraciones de Villalobos, Isabella Ladera no ha emitido ningún pronunciamiento directo. En sus redes sociales, ha compartido mensajes reflexivos y fotografías con su hija, evitando referirse al tema. Por su parte, Hugo García ha reducido su presencia pública junto a la modelo y ha sido visto en eventos deportivos sin compañía.

La controversia sigue creciendo, y muchos seguidores se preguntan si esta relación es genuina o parte de una estrategia para recuperar credibilidad. Mientras tanto, Oswaldo Villalobos continúa revelando detalles que podrían cambiar el rumbo de esta historia mediática.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO