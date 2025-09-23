En medio de los rumores sobre una presunta relación sentimental entre Hugo García e Isabella Ladera, la madre del exchico reality, Fabiola Silva, aclaró sobre los gestos de cercanía que han mostrado el deportista y la influencer venezolana, tanto en redes sociales como en eventos públicos.

“No… Hugo no está en ninguna relación, son buenos amigos nomás (…) No hay una relación sentimental”, descartó rotundamente que exista algo entre ellos.

La madre del exchico reality explicó que, aunque ambos comparten viajes, tiempo juntos y hasta se les ha visto tomados de la mano, eso no significa que exista algo más allá de la amistad.

“Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, que esto, pero no necesariamente hay una relación. Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no una relación sentimental”, puntualizó.

Asimismo, dejó en claro que su hijo aún no le ha presentado oficialmente a Isabella como pareja: “No me ha dicho: ‘mamá, te presento a mi enamorada’. No, nada, absolutamente nada. Si es que sucede algo, él me lo va a contar y todo el mundo lo va a saber”.

“Lo veo tranquilo”

En otro momento, la madre de Hugo García aseguró que por ahora no percibe señales de que su hijo esté enamorado de la influencer. “¿Todavía no lo ve enamorado usted? No, no, no, no, lo veo tranquilo”, expresó.

Finalmente, al ser consultada sobre si le gustaría que en un futuro se concrete un romance entre Hugo e Isabella, Silva evitó opinar, aunque reconoció la simpatía de la joven: “Eso es cuestión de Hugo, yo no puedo decidir. La chica es regia, es linda, es encantadora”.

