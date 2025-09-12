El delicado momento por el que pasa Isabella Ladera por la filtración de dos videos íntimos con el cantante Beéle habría provocado que Isander Pérez, padre de su hija, esté evaluando emprender acciones legales para solicitar la custodia de la menor.

Según el paparazzi Jordi Martin, esto sería una verdadera ‘bomba’ mediática. “Con las horas ha salido otro video y esto ha derivado en un problema para Isabella. El papá de la niña estaría dispuesto a reclamar la custodia porque no quiere que su hija crezca rodeada de escándalos”, comentó.

El periodista español sugirió que la expareja de la influencer tendría más información que aún no ha salido a la luz y que esa sería la razón detrás de su presunta decisión. “Me imagino que el papá de la hija de Isabella debe manejar otro tipo de datos que lo habrían llevado a querer mantener a la pequeña lejos de la madre”, señaló.

Beéle prepara pronunciamiento

Por otro lado, Jordi Martin aseguró que en los próximos días el cantante colombiano se pronunciará públicamente sobre el caso y que sus declaraciones podrían dejar mal parada a Isabella Ladera. “Beéle va a hablar y cuidado con lo que pueda decir, se le vienen meses turbios”, advirtió.

Hasta el momento, Isabella Ladera ha expresado su indignación por la filtración del material íntimo y ha negado cualquier responsabilidad en la difusión. En cambio, el artista cafetero ha rechazado ser el autor de la divulgación de los videos.

