No se quedó callado. El conocido Israel Dreyfus criticó a los actores por juzgar a los chicos reality. Esta vez, el modelo arremetió contra los actores de la nueva generación, quienes tendrían una preparación diferente a la de los actores de gran trayectoria.

“Hoy por hoy, cualquiera puede ser actor porque los talleres quieren platita. Y encima se quejan de los chicos reality que cualquiera ingresan, fíjate“, dijo inicialmente en una conversación con Lucía Oxenford, la hija de Yvonne Frayssinet.

Además, indicó que los jóvenes tienen similitud en su actuación, por lo que no es interesante ver sus trabajos: “Antes, el nivel de exigencia era elevadísimo. Ahora, la mayoría de los chibolos actúan igualitos, no entran en un personaje. Todos se ríen fingidazo, disfrozados, no me la creo y no me provoca verlos por eso“, añadió.

