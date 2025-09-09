Israel Dreyfus arremete contra los actores por minimizar a los chicos reality: “Ganamos más que ellos”. El excombatiente desató una nueva polémica al revelar lo que, según él, es un “secreto a voces”: que los actores sienten odio hacia su gremio por tres motivos principales. Dreyfus argumenta que los chicos de reality obtienen mayores ingresos, alcanzan una fama más rápida y masiva, y el público logra identificarse con ellos de una manera más cercana y genuina.

Vea también: Vanessa López tras noche loca con su ‘amigo’ de Nueva Zelanda: “Tanta vaina por una salida fresh”

Frente a estos señalamientos, la actriz Rossana Fernández Maldonado salió al frente para responder a las duras críticas, planteando la posibilidad de que el exchico reality tenga un resentimiento personal porque anhela ser actor y no lo ha logrado, o porque un colega le “quitó” una novia en el pasado. La intérprete, sin embargo, dejó una puerta abierta, asegurando que cualquier chico reality puede triunfar en la actuación si se prepara con seriedad y demuestra verdadero interés en aprender el oficio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO