Israel Dreyfus no se calla nada y continúa la bronca de gremios con Rossana Fernández Maldonado, luego de que el exparticipante de reality saliera en defensa de sus colegas al asegurar que algunos actores “siempre hablan mal de los chicos reality” y aprovechan cualquier circunstancia para hacer comentarios desatinados. La actriz, lejos de eludir el debate, respondió que “en todos los ámbitos hay un poco de todo”, refiriéndose a una anterior declaración de Dreyfus donde afirmó que los actores “se fuman todos los jardines”.

Al respecto, Magaly Medina, no dudó en criticar el abordaje de Fernández Maldonado, calificando de “tontas” y “cliché” sus preguntas durante la conversación, como indagar si algún actor le había quitado la novia a Israel. La ‘Urraca’ aseguró que la actriz “debería tener un poquito más de neuronas” para elaborar preguntas más inteligentes, mientras elogiaba la actitud de Dreyfus, de quien cree que lo hace de “pura joda”.

