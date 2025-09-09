Israel lanza primer bombardeo en Doha Qatar y mata a seis líderes palestinos en un ataque que conmociona a la comunidad internacional, ya que el operativo militar se dio en plena reunión de paz impulsada por Donald Trump. Este hecho marca un precedente en la región, puesto que es la primera vez que Israel dirige un ataque directo contra territorio qatarí, lo que genera preocupación sobre una escalada del conflicto.

En el edificio alcanzado por los misiles se encontraban dirigentes de la resistencia palestina, quienes buscaban explorar acuerdos de alto al fuego, aunque la ofensiva truncó de manera violenta cualquier intento de diálogo. La muerte de los seis líderes refuerza la tensión en Medio Oriente y proyecta un escenario de mayor inestabilidad, mientras gobiernos y organismos internacionales condenan lo ocurrido y exigen respuestas inmediatas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO