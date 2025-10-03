Ivana Yturbe no querría a Pamela Franco en su boda regliosa con Beto da Silva. En conversación con ‘Magaly TV, la firme’ la ex chica reality contó detalles de los preparativos para su matrimonio y fue tajante al responder sobre si invitaría a Christian Cueva y su pareja.

“Obviamente él es un gran amigo de Beto, me imagino que le va a hacer llegar la invitación. Esperemos que vaya”, declaró Ivana Yturbe al ser consultada sobre si Christian Cueva sería invitado a su boda. Sin embargo, cuando le preguntaron por Pamela Franco no quiso responder.

Todo indica que Ivana Yturbe invitaría a la nueva de pareja de Christian Cueva a su boda. Como se sabe, ella y Pamela Franco fueron muy amigas. “Vamos a ver. Es mi matrimonio y se tiene que tratar de mí. (…) Ya cuando yo tenga que hacer mi lista, ahí vamos a ver quienes van de verdad”, señaló.

Tras estas declaraciones, Magaly Medina recalcó: “¿Han escuchado no? Ivana dice que ella está revisando personalmente la lista de invitados. Cuando se le pregunta si Cueva asistirá acompañado de Pamela Franco, dice que la última palabra la tendrá ella respecto a quien asistirá a su boda y quien no”.

Ivana Yturbe y su boda soñada

Como se recuerda, la ex chica reality se encuentra realizando todos los preparativos para hacer su boda religiosa con Beto da Silva. “Ella se casa en el Valle del Urubamba en una boda que ha soñado toda su vida y está como niñita ilusionada disfrutando estos momentos, es una mujer enamorada además. Beto da Silva no se mete en nada y ella está tomando todas las decisiones”, contó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO