Ivana Yturbe revela los exclusivos detalles de su boda, donde el pastel nupcial tendrá un viaje épico por “cielo y tierra” para llegar a la celebración. La modelo y embajadora de Carolina Herrera confirmó a Magaly Medina que la torta será encargada a un equipo especializado de pastelería que se desplazará desde otra ciudad, combinando transporte aéreo y terrestre. Yturbe, quien se encuentra “recontra feliz” organizando su matrimonio con Beto Da Silva para junio del 2026, supervisa personalmente “al pie del detalle” cada aspecto de la ceremonia.

Mientras Ivana se encarga de la minuciosa planificación, Beto Da Silva adopta un rol de apoyo incondicional, limitándose a aprobar cada idea con frases como “sí, mi amor” o “mi amor que lindo”. La pareja demuestra así una dinámica complementaria, donde ella dirige la logística y él expresa su entusiasmo por los preparativos.

