Jackson Mora enfrenta un escándalo en su casa donde le gritan “microcomercializador de drogas”, un incidente que Magaly Medina revela en su programa. Jean Carlos Saucedo alega que la vivienda donde reside Mora ya no le pertenece, ya que también asegura que perdió la gerencia de su empresa de competencias deportivas, lo que desata una agria discusión pública. Las acusaciones escalan cuando Saucedo publica que denunciará a Jackson por organización criminal, lo que intensifica el conflicto.

Este papelón, que según la ‘Urraca’ ella no presenció directamente pero difundió, muestra a Saucedo reclamando derechos sobre la propiedad y la empresa, mientras Jackson Mora se defiende en un tenso intercambio. La viralización de la pelea, donde se profieren graves insultos y acusaciones, expone una crisis patrimonial y legal para el ex de Tilsa Lozano, quien ahora enfrenta una batalla tanto en su puerta como en el ámbito público, con acusaciones que podrían tener serias implicaciones legales.

