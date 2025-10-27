Olvidó a Tilsa Lozano. Las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ captaron a Jackson Mora con una “rubia tentación” en la última pelea que organizó. En las imágenes, el exboxeador aparece besándola frente a todos y demostrándole cariño públicamente.

Tras el evento en Barranco, ambos se fueron a Miraflores y entraron a un restaurante de 24 horas en plena madrugada. Al terminar, Jackson Mora se sube de copiloto al vehículo y carga en sus piernas a su acompañante sin importarle las normas de tránsito.

Finalmente, a las 3:00 a.m., la parejita llegó a Punta Hermosa, donde la rubia se puso a bailarle perreo a Jackson Mora en la calle. La nueva conquista de Jackson Mora se llama Natalia Valdez y, según sus redes, es psicóloga. Además, le encanta la juerga, el baile y el gimnasio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO