Jackson Mora y Tilsa Lozano continúan en el centro de atención tras confirmar su separación, pero ahora el foco también recae sobre Shirley Arica. En el programa La Noche Habla, la popular “Chica Realidad” fue consultada sobre su relación con el boxeador, luego de que ambos empezaran a seguirse en redes sociales, lo que generó una ola de especulaciones. Shirley no solo confirmó que se reencontró con Jackson, sino que reveló: “Lo conozco antes de que él estuviera con Tilsa”, dejando abierta la posibilidad de una historia previa entre ambos.

Vea también: Jackson Mora y Shirley Arica llaman la atención por inesperado detalle en redes

Shirley explicó que el contacto en Instagram surgió luego de un reciente encuentro, y acompañó sus declaraciones con una sugerente frase en redes sociales que encendió aún más los rumores: “Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas”. Este mensaje fue interpretado por muchos como una indirecta relacionada con Jackson Mora.

Por su parte, Jackson Mora no negó el encuentro con Shirley y confirmó que se saludaron brevemente: “Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos”, dijo, aunque también dejó en claro que no tiene intención de seguir hablando del tema: “Mejor ya no responderé nada. Estoy trabajando, necesito estar enfocado en mis eventos. La mediática es Tilsa, no yo”, sentenció.

