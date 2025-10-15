Jackson Mora denuncia a Giancarlo Saucedo por extorsión y coacción, en medio de una agria disputa por una propiedad que ambos se atribuyen. Magaly Medina reveló en su programa que el ex de Tilsa Lozano acusa a su ex socio, dueño de la clínica Montesur, de amedrentarlo y hostigarlo para que abandone la vivienda, aunque hasta ahora no ha mostrado documentos que acrediten su propiedad inscrita en registros públicos.

Esta controversia se intensifica porque Saucedo, por su parte, alega que Mora no solo se apropió ilegalmente de la casa, sino también de varios automóviles que el verdadero propietario dejó en la cochera.

