Jackson Mora se ve envuelto en una nueva polémica, luego que un examigo suyo y de Tilsa Lozano asegurara a Magaly Tv, la firme que el expeleador se apropió de un inmueble y de la empresa de lucha FFC.

