Jackson Mora reiteró que no cometió una infidelidad en Colombia, tal como lo aseguró un empresario que lo ‘echó’ de estar con otra mujer en dicho país, mientras que Tilsa Lozano estaba de viaje en Brasil.

“[¿Tilsa te creyó lo de Colombia?] No, por eso nos hemos separado. No hay nada porque no hay ningún video, solamente una versión de un tipo que no está bien de la cabeza”, expresó en entrevista con Magaly Tv, la firme.

Recordemos que en febrero de este año, el empresario Andrés Rodríguez aseguró que el expeleador le había sido infiel a Tilsa Lozano con una exuberante mujer, y que esta afirmación lo hizo porque el ahora exesposo de la exmodelo le debía dinero.

“Jackson dejó a su esposa Tilsa en Brasil porque lo estaba esperando para unas vacaciones y cuándo estuvo acá, estuvo con otra vieja y luego de la llevó para la habitación del hotel, estuvo con ella, amaneció con ella en el jacuzi, el jacuzi quedó sin funcionar, ahí dejó todos los condones de una caja completa”, contó aquella vez.

