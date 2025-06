Ante la reciente firma del divorcio entre Jackson Mora y Tilsa Lozano, luego de separarse por acusaciones de infidelidad por parte del expeleador, empezó a sonar con fuerza una nueva ‘amistad’ de él con Shirley Arica.

Vea también: Jackson Mora fue captado en aeropuerto con anfitriona

Detectaron que tanto el ahora exesposo de la conductora de TV y la polémica modelo empezaron a seguirse en la red social de Instagram, y que esto se notó el domingo último, en plena celebración del Día del padre.

Según Trome, fuentes cercanas a Tilsa Lozano indicaron que desde hace unas semanas empezó a sonar con fuerza el rumor de un acercamiento entre Jackson Mora y Shirley Arica, aunque a la fecha no hay algún tipo de evidencia que confirme ello.

FIRMA DIVORCIO

Recordemos que un día antes de que el expeleador y la exmodelo firmaran el acuerdo de divorcio, este aseguró que intentó salvar su matrimonio hasta el final, y asegurando que no le fue infiel como salieron en televisión.

“Un día antes, la noche anterior de ir a firmar el divorcio, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: ‘Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?’. Yo he querido arreglar mi matrimonio hasta el último”.

“Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso, yo sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere. Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada”, dijo el peleador.

