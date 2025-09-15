Durante su participación en El valor de la verdad, Dayanita reveló que Jair Céspedes, futbolista profesional y amigo cercano de Jefferson Farfán, le enviaba mensajes coquetos por redes sociales. “Quiero ver, pues”, fue una de las frases que el jugador escribió tras ver contenido sugerente publicado por la actriz cómica.

Dayanita dejó claro que no lo buscó, y que fue él quien inició la conversación el día de su cumpleaños. “En todas mis historias él está pendiente”, afirmó. La revelación generó incomodidad en el set, especialmente porque su pareja, Miguel Rubio, estaba presente durante la emisión.

El troleo no se hizo esperar: “Jugador de Unión Minas”

Tras la emisión del programa, Jair Céspedes se convirtió en blanco de burlas en redes sociales. Usuarios en TikTok y X comenzaron a llamarlo “jugador de Unión Minas”, en tono sarcástico, insinuando que su reputación como hombre heterosexual había quedado en entredicho.

El apodo se viralizó rápidamente, acompañado de otros mensajes como “Su sueño es debutar con Dayanita”, “Lo contrató Atlético Mineiro”, entre otros. Las frases de troleo se convirtieron en tendencia, desplazando incluso el nombre del programa en búsquedas locales.

Jair Céspedes y su silencio en redes sociales

Ante la ola de críticas, Jair Céspedes tomó una decisión drástica: bloqueó los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar que los usuarios siguieran troleándolo. Hasta el momento, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, ni ha respondido a las acusaciones de Dayanita.

Mientras tanto, su esposa, Yanirita Sanz, publicó una reflexión en redes que muchos interpretaron como una reacción indirecta al escándalo: “Cerramos los ojos cuando lloramos, besamos y soñamos porque las cosas más bonitas no se ven, se sienten”.

