Jair Céspedes se refirió por primera vez a su coqueteo con Dayanita, admitiendo que “me comporté como un adolescente y no medí las consecuencias”. El exfutbolista, quien fue expuesto en El Valor de La Verdad, donde se revelaron sus chats con la actriz cómica, utilizó el podcast de su amigo Jefferson Farfán para abordar la polémica, donde ambos minimizaron el hecho calificándolo de “travesura” y “palomillada”. Céspedes aseguró que su actuar fue un error del que se arrepiente profundamente.

Vea también: Magaly Medina responde a Gustavo Salcedo por carta notarial: “A mí no me gusta que me amenacen”

El deportista extendió una disculpa pública a su familia, especialmente a su esposa e hijos, quienes se han visto afectados por la situación. Reconoció que sus actos, que definió como una “payasada”, han impactado a sus niños en edad escolar, un hecho que lo llena de remordimiento. Aunque aclaró respetar las opciones sexuales, insistió en que todo fue un “vacilón” que ya pertenece al pasado.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO