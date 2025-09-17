Janet Barboza no tuvo problemas en cuestionar duramente a la salsera Angie Chávez, quien había sido invitada al programa de Ethel Pozo para dar detalles de su reclamo de liquidación a Paula Arias tras dejar Son Tentación.

La popular Rulitos señaló que la artista musical no dio claras declaraciones y que solo estaría buscando exposición mediática. “Primero dices que no sabes cuánto te debe. Ahora dices que no sabes del convenio que había hecho Paula con la doctora (para su operación estética)”, manifestó.

“Entonces, la verdad que tú sales ahora a reclamarle a Paula Arias cosas que dices y te desdices. Para mí, has encontrado un momento y una oportunidad para también jalar cámaras”, agregó Barboza.

En ese momento, Angie Chávez desestimó que su decisión de presentarse en dicho espacio de TV haya sido por un interés mediático. “Cuando pasa todo este problema me han llamado de varios lugares y nunca contesté. Si he venido acá es porque ayer Paula habló cosas que no eran correctas”, explicó con clara molestia.

SE DEFIENDE

Poco después, la salsera se presentó en Instarándula para pronunciarse sobre lo ocurrido con Janet Barboza y precisar que la conductora de TV no le permitió defenderse.

“De verdad me han hecho quedar como una mentirosa y como una malagradecida, lo cual no he sido. Porque creo que si tú le preguntas a Paula (Arias), cuando el proyecto de Son Tentación empezó, o sea, empezamos todas, sabe lo mucho que yo he luchado. Siempre ha sido todo recíproco”, manifestó.

“¿Tú sí me vas a dejar hablar o vas a poner y suponer palabras en la boca que no he dicho? (¿Lo dices porque no te dejaron hablar en América Hoy, no sientes que te dejaron?) Pues no, no siento. Obviamente, me han querido enfrentar más (…) mezclan otros temas y no me han dejado hablar, me interrumpían y quise mostrar pruebas y no me dejaron“, cuestionó a la Rulitos.

“La señora que nadie le cae, (¿Janet Barboza?) Claro (…) Primera y última vez que me van a ver en esto (…) Exponerme a hablar, en un lugar donde no te dejan hablar, porque claramente en ese set, solamente se hace lo que ellos quieren“, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO