¿Qué pasó? Janet Barboza no se quedó callada y decidió cuadrar en pleno programa a Valeria Piazza, luego de que la conductora recomendara a las mujeres no grabarse en la intimidad para evitar la filtración de videos privados, como el reciente caso de Isabella Ladera.

“No deberíamos de meternos a hablar de eso”, dijo Barboza con firmeza, dejando en claro que cada persona es libre de tomar decisiones sobre su vida privada y que el foco no debe estar en juzgar a las mujeres, sino en responsabilizar a quienes vulneran su intimidad.

En medio de la discusión, Edson Dávila intervino para respaldar a Valeria y, entre bromas, le preguntó a Janet si ella era “pro video”, generando risas en el set. Sin embargo, la reflexión de Barboza quedó en el aire: más allá de las recomendaciones, lo importante es entender que nadie debería ser señalado por sus decisiones privadas.

Fuente: América TV

