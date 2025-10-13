¿Qué está pasando? El tema sobre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue dando de qué hablar. Recientemente, Valeria Piazza y Janet Barboza volvieron a opinar sobre el tema dándole con palo al deportista.

Vea también: Maju Mantilla tendría restricciones para ver a sus hijos por abandono de hogar tras infidelidad

“¿Para qué hacer leña del árbol caído? Maju ya perdió el trabajo, ya no es conductora de TV, está perdiendo campañas, etc. Entonces, ¿Para qué seguir? Yo creo que eso se resuelve en privado como debería de ser“, dijo inicialmente la exmiss Perú.

Enseguida, Janet Barboza no se quedó atrás y ‘disparó’ contra Salcedo: “Me parece que acá hay algo detrás, ¿vienes? ¿temas económicos? ¿habrá un lío legal? Porque Maju ha logrado un buen patrimonio. Aquí la mujer del dinero es Maju, él solo ha sido el esposo de. ¿Quiere quedarse con todas sus propiedades?“, añadió.

