Ethel Pozo y Janet Barboza opinaron sobre la ruptura amorosa de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, pero fue la popular ‘Rulitos’ fue quien no tuvo piedad al decir que esa relación ya no daba para más y era muy probable que esto pasara.

“A mi lo que me sabe es que Marcelo ha regresado con este streaming con todo, qué casualidad que justo lo dice hoy, para mí él está gastando todas sus balas. Una relación que ya venía bastante machacada porque no en vano en Argentina especulaban siempre que esa relación no daba para más“, dijo inicialmente.

Vea también: Así le declaraba su amor Marcelo Tinelli a Milett Figueroa poco antes de terminar

En ese sentido, Ethel puso pañitos fríos a las opiniones y aclaró: “Tenemos distintas posturas. Yo creo que las parejas terminan, yo he ido de viaje y después he terminado porque así es la vida“, añadió.

