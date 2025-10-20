Un jardinero habría sido el causante de la muerte de 8 perritos en San Isidro, tras esparcir un pesticida con metomil, un químico de alta toxicidad prohibido que aplicó sin conocer su peligro. Las imágenes de cámaras de seguridad, analizadas durante 48 horas, captaron el 10 de octubre a las 5:26 p.m. a un sujeto rociando el jardín de Corpac, donde minutos después las mascotas presentaron convulsiones y baba blanca.

Vecinos relataron la desesperación al ver a sus animales retorcerse de dolor durante los paseos, intentando auxiliarlos rápidamente, aunque la intoxicación fue fulminante en varios casos. Este trágico suceso desató una ola de indignación, donde animalistas confrontaron a la alcaldesa Nancy Vizurraga con amenazas personales, mientras la municipalidad coordina allanamientos para identificar al responsable directo del hecho.

