Jean Deza fue captado junto a Shirley Arica en un restaurante de Miraflores, reviviendo una polémica historia pasada que había terminado con acusaciones graves entre ambos. El exfutbolista, quien fue filmado por el programa de Magaly Medina coordinando detalles con su expareja mientras ella intentaba ponerse una casaca, terminó fingiendo no haber estado con ella cuando señaló un carro y se alejó rápidamente.

Al día siguiente, el equipo de Magaly TV La Firme se dirigió a casa de Gabriela Alava, la incondicional del exdelantero, donde encontraron el auto de Deza estacionado afuera con la misma ropa que usó durante el encuentro con Shirley.

