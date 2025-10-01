Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, salió al frente para desmentir categóricamente los rumores que señalaban que el cantante tenía la intención de quitarles el apellido “Jibaja” a los hijos que tiene con la exmodelo Angie Jibaja, luego de las constantes controversias y conflictos familiares. Romina calificó estos rumores como “disparatados” y aseguró que jamás se haría algo así.

“Te juro que no sé de dónde salió eso. Es muy disparatado, jamás se haría una cosa así, y si ellos (los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul) hubieran tenido una idea así, los ayudaría a quitarse eso de sus cabezas”, afirmó.

La modelo uruguaya explicó que ni Jean Paul ni ella han considerado alguna vez eliminar el apellido Jibaja de los niños y que esas especulaciones carecen de fundamento. Además, afirmó que si los hijos algún día manifestaran ese deseo, ella los escucharía y los apoyaría, pero por ahora no tienen tal pensamiento.

Relación con Angie Jibaja y la familia

Romina Gachoy también reveló que mantiene una posición prudente respecto a su comunicación con Angie Jibaja, la madre biológica de los niños, para evitar malentendidos y mantener un ambiente estable para los menores. Pese a las dificultades, Romina afirmó que ama a la hija de Angie y reconoce que la considera como parte importante de su familia.

Las tensiones entre Jean Paul Santa María y Angie Jibaja han sido públicas debido a problemas personales y de salud de la exmodelo, que afectaron la dinámica familiar y la custodia de los menores. Romina y Jean Paul están a cargo de la crianza y buscan preservar una convivencia armoniosa para los niños.

Mensaje de cariño y unión familiar

Romina compartió mensajes emotivos en redes sociales dedicados a la hija de Angie, destacando el amor, la madurez y la nobleza que observa en ella, y reafirmó su compromiso como madre y figura protectora para los hijos de su esposo, subrayando la importancia de mantenerlos unidos.

Finalmente, Romina invitó a la opinión pública a no caer en especulaciones que dañan la integridad y convivencia familiar, resaltando que el bienestar de los niños es su prioridad y que todo esfuerzo está enfocado en construir un entorno de amor, respeto y estabilidad.

