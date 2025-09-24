Jean Pierre Varea, identificado como “el estafador del SAT”, recibió miles de soles de más de 100 víctimas mediante promesas falsas de anular papeletas y recuperar licencias de conducir. El abogado de 37 años, quien operaba bajo la razón social “Varea Consultores”, aseguraba contar con contactos dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para modificar el sistema y eliminar sanciones en plazos express. Sin embargo, tras recibir los pagos, que en casos individuales superaron los 3,000 soles, el presunto estafador cortaba toda comunicación con los afectados.

La investigación revela que al menos 40 de estas denuncias ya se encuentran formalizadas ante la Policía Nacional, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha salido a rechazar enfáticamente cualquier actividad irregular para eliminar infracciones. El director de Circulación del MTC alertó a la ciudadanía sobre estos engaños, señalando que es imposible e ilegal borrar multas sin un sustento legal. El caso expone una modalidad delictiva que se aprovecha de la desesperación de los conductores sancionados.

