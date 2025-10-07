El General PNP Óscar Arriola calificó los bloqueos de los transportistas como un comportamiento criminal. Respondió también con contundencia a los señalamientos y insultos que reciben los efectivos policiales tras las movilizaciones de los transportistas, afirmando que estos son parte de la democracia. El alto mando, quien reveló que incluso fue llamado “asesino” durante su trabajo en la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE), aseguró sentirse feliz con esas críticas al comparar su labor con el accionar de los terroristas que colocaban coche bombas. Su declaración, que busca reivindicar el rol de la institución, enfatiza que la Policía está constituida por hombres de bien cuya misión fundamental es proteger la vida humana y velar por la integridad física de las personas.

Arriola recalcó que su formación los hace profesionales dedicados a la protección ciudadana y no a la confrontación violenta, pues no salen a la calle ansiosos por usar la fuerza. El general, quien hizo un llamado a la unidad en una sociedad que observa con división y encono, subrayó que su labor garantiza derechos constitucionales como transitar libremente y expresarse.

